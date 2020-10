Roms Bürgermeisterin mit Appell an Touristen: „Kommt uns besuchen“

„Wir haben unsere Monumente künstlerisch beleuchtet, weil wir ein Signal des Neustarts geben wollten. Als erste Stadt Europas haben wir unsere Oper wiedergeöffnet. Wir haben das Qualitätssiegel 'Rome Safe Tourism' lanciert, das sicherstellt, dass sich unsere Lokale an die Schutzvorkehrungen halten“, erklärte Raggi.„Ich richte jedem einen Appell: Kommt uns besuchen. Besucht Rom. Die Stadt ist wunderschön und sicher. Zusammen können wir jede Herausforderung bewältigen“, schrieb Raggi im Internet.Die Bürgermeisterin richtete einen Appell an die Regierung, um die Inhaber der von der Krise schwer betroffenen Inhaber von Restaurants, Lokalen und Hotels zu unterstützen. „Wir dürfen niemanden zurücklassen. Die Gefahr ist, dass viele Familien von der Krise überrollt werden“, sagte Raggi.Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat in der Nacht auf Dienstag eine Verordnung mit neuen restriktiven Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie erlassen. Für Lokale und Restaurants wird eine Sperrstunde ab Mitternacht eingeführt. Nach 21 Uhr dürfen keine Gäste mehr vor Lokalen stehen, wie aus der Verordnung hervorgeht. Diskotheken bleiben geschlossen. STOL hatte berichtet.

apa