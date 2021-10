Roms neuer Bürgermeister will Stadt bis Weihnachten aufpolieren

„Wir denken, dass wir das bis Weihnachten fertigbringen, vielleicht schon früher, wenn wir es schaffen, schnell zu sein“, sagte Roberto Gualtieri im Interview der Zeitung „La Repubblica“ (Freitag).Der Plan sei, die Müllhaufen zu entfernen, die Straßen zu reinigen und die Abflüsse zu säubern. Die Sonder-Putzaktion werde vom städtischen Entsorger Ama Roma übernommen, aber auch extern unterstützt, erklärte der 55 Jahre alte Sozialdemokrat weiter. Der seit Donnerstag amtierende Gualtieri will ein Problem angehen, an dem sich seine Vorgängerin Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung die Zähne ausgebissen hatte. Die erste Bürgermeisterin Roms war Anfang Oktober bei den Kommunalwahlen abgewählt worden. Gualtieri entschied am Montag die Stichwahl gegen seinen Mitte-Rechts-Kontrahenten Enrico Michetti mit rund 60 Prozent der Stimmen für sich.In den Bezirken um Roms historisches Zentrum türmen sich regelmäßig Berge an Müllsäcken neben den überfüllten Tonnen auf – zum Ärger vieler Bewohner. Die Stadt hat laut Medienberichten Schwierigkeiten, ihren Abfall zu entsorgen. Die Deponien sind demnach oft voll oder es gibt technische Probleme an den Anlagen.Mitte Juni berichtete der „Corriere della Sera“, Rom habe eine Übereinkunft mit fünf Regionen getroffen, um Teile des Mülls vorerst dorthin zu schaffen. Immer wieder machen Videos von Wildschweinen die Runde, die durch die Stadt streifen und im Müll nach Futter suchen.

