 „Handschellen an und ab in den Steinbruch“ – JWA sorgt für Entsetzen

Für Harald Stauder (SVP) ist es „das bisher tiefste Niveau, das ich in den vergangenen Jahren im politischen Diskurs gehört habe“: Bei einem Symposium der FPÖ in Wien ließ Jürgen Wirth Anderlan mit Sätzen aufhorchen wie: „Habe die Ehre, liebe Rechtsextreme“. Oder: „Die EU ist ein korrupter kriegsgeiler Sauhaufen mit einem nicht gewählten Dämon an der Spitze.“