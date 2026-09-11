Nach juristischem Hin und Her teilte ein Vertreter der dortigen Regierung mit, dass die örtlichen Wahlbehörden angewiesen würden, die alte Wahlkreiskarte aus dem Jahr 2022 zu verwenden - anstelle der von Republikanern bevorzugten neueren Version. Für US-Präsident Donald Trump bedeutet die jüngste Entwicklung einen Rückschlag.<BR \/><BR \/>Er unterstützte den Neuzuschnitt vor den „Midterms“, weil sich seine Partei dadurch bessere Chancen auf einen weiteren Sitz im US-Repräsentantenhaus erhofft. Es ist allerdings unklar, ob das der letzte Stand vor der Wahl sein wird oder ob die Entscheidung weiter vor Gericht ausgefochten werden wird. Der Fall erzeugt bei den Wählerinnen und Wählern in Missouri im Mittleren Westen vor allem große Verwirrung.<BR \/><BR \/>Derzeit wird Missouri in der US-Hauptstadt Washington von sechs Republikanern und zwei Demokraten vertreten. Missouri hat rund 6,3 Millionen Einwohner.