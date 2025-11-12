„Dafür haben wir null Zuständigkeit und ich warne, Dinge zu versprechen, nur weil sie gut klingen.“<h3>\r\n„Kein einziges Wort wurde darüber gesprochen“<\/h3>Am Morgen, nachdem die SVP-Leitung ihr Paket zur deutschen Schule in voller Eintracht geschnürt hatte, fiel einer der Hauptakteure aus allen Wolken: Landesrat Philipp Achammer. In der offiziellen Mitteilung an die Medien hatte die SVP die sechs zentralen Punkte ihres Maßnahmenkatalogs angeführt. <BR \/><BR \/>Unter Punkt 4 wird eine „Bewertung der Schüler nach Sprachkompetenz“ angekündigt: „Für das Versetzen bzw. Nicht-Versetzen in die nächste Klasse soll künftig auch die Sprachkompetenz eine entscheidende Rolle spielen.“ Davon allerdings war in der SVP-Leitung nie die Rede, stellt nun Achammer klar. „Kein einziges Wort wurde darüber gesprochen“, so der Landesrat.<BR \/><BR \/>Und das wohl zu Recht. „Wir haben in diesem Bereich null Kompetenz. Die Kriterien für die Bewertung fallen völlig in den staatlichen Zuständigkeitsbereich“, stellt Achammer klar. In der Grundschule sei eine Nicht-Versetzung zwar nicht unmöglich, aber erschwert, denn es braucht einen einstimmigen Beschluss des Lehrerkollegiums. <h3>\r\n„Das ist unmöglich“<\/h3>Das Beherrschen der Sprache werde in Zukunft dieselbe Rolle spielen wie jetzt. „Ein Landesgesetz, mit dem wir festlegen, dass, wer nicht Deutsch kann, fliegt, ist unmöglich“, meint der Landesrat. Das hat er gestern auch der Brennerstraße mitgeteilt.<BR \/><BR \/>Landessekretär Harald Stauder spricht von einem Fehler. Ein Mitarbeiter habe die Pressemitteilung aus einer Präsentation erstellt, aus der man just zwei Stunden vor der Sitzung diesen Punkt gestrichen habe, weil man für Bewertung nach Sprachkompetenz zuvor staatliche Gesetze ändern müsse. „Da ist diese Passage reingerutscht, obschon sie nicht Teil unseres Pakets ist.“ Die Presseaussendung fasst etwa 30 Maßnahmen in sechs Punkten zusammen, es sei aber „keinem aufgefallen“, dass einer dieser Punkte falsch oder obsolet war.<BR \/><BR \/>Zurück bleibt ein verärgerter Landesrat, der davor warnt, „Dinge zu versprechen, nur weil sie gut klingen.“ Südtirol fehle nicht nur die Zuständigkeit. „Ich kann dieser Maßnahme inhaltlich nichts abgewinnen. Landläufig herrscht die Meinung, man müsse Schüler nur zwei-, dreimal durchfliegen lassen. Gelöst wird damit kein einziges Problem.“