Rückzieher in letzter Minute: Bars sollen doch offen bleiben

In einer außerordentlichen Sitzung der Landesregierung am Donnerstag waren aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Südtirol neue, strengere Maßnahmen für das Land besprochen und beschlossen worden.Wohl größter Aufreger dabei war der Beschluss, Bars, Eisdielen und Konditoreien ab Samstag vollständig geschlossen zu halten, während Restaurants und Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet bleiben dürfen.Zahlreiche Bar- und Konditoreiinhaber meldeten sich ob der Meldung auch in der STOL-Redaktion, um sich zu vergewissern, dass die Information korrekt ist und auch, um ihrem Ärger Luft zu lassen.Am Donnerstagnachmittag dann die offizielle Bestätigung von Seiten des Landespresseamtes: „Die wichtigsten geplanten Maßnahmen sind eine Schließung von Bars, Eisdielen und Konditoreien, die vorzeitige Schließung von Restaurants und Geschäften um 18 Uhr, mit Ausnahme im Bereich Lebensmittel und Apotheken.“Doch lange konnte sich diese Entscheidung, die auch vom HGV als „überzogen“ bewertet wurde , nicht halten: Noch am Donnerstagabend kam der Rückzieher.Unter der Woche sollen Bars, Eisdielen und Konditoreien wie Restaurants und Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet bleiben dürfen.Voraussetzung ist, dass sämtliche Bewirtung am Tisch stattfindet, die maximale Anzahl der Personen pro Tisch wurde auf 4 beschränkt.Am Wochenende hingegen sollen Bars, Eisdielen und Konditoreien geschlossen bleiben.

liz