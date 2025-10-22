Am gestrigen Dienstag gab es dafür einen Rüffel von der „Heiligen Inquisition“ (Knoll), sprich den Fraktionssprechern und Präsident Arnold Schuler. <h3>\r\n„Es geht nicht an, Abgeordnete als blöd hinzustellen“<\/h3>„Knoll kann kritisieren was immer er möchte. Es geht hier um die Wortwahl. Es geht nicht an, Abgeordnete als blöd hinzustellen“, sagt Schuler.<h3>\r\n„Wie wir uns selbst darstellen, liegt an uns“<\/h3> Bei einer Landtagsrede könne Abgeordneten mitunter die „Gäule durchgehen“, dies aber in einem Video auszuspielen, sei eine bewusste Entscheidung und nicht in Ordnung. <BR \/><BR \/>„Wie wir uns selbst darstellen, liegt an uns. Bei solchen Videos braucht man sich aber nicht wundern, wenn das Ansehen des Landtags weiter sinkt“, kritisierte Brigitte Foppa (Grüne).