Für das Kabinett stimmten 280 Abgeordnete, um 47 mehr als erforderlich. Der Regierung gehören neben Sozialdemokraten auch einige Technokraten an, die Staatspräsident Nicusor Dan nahestehen. Sie soll noch am Abend angelobt werden.<BR \/><BR \/>Das Parlament hatte zuvor drei Regierungschefs abgelehnt, die das Staatsoberhaupt designiert hatte. Diesmal stimmten erstmals die Liberalen (PNL), der Ungarnverband (UDMR), die Fraktion der ethnischen Minderheiten sowie eine ultrarechte Splitterfraktion zu. Es ging wohl vor allem darum, vorgezogene Neuwahlen zu verhindern, von denen wohl nur die rechtspopulistische Oppositionspartei AUR profitiert hätte.