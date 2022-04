Rund 70 islamistische Terroristen in Nigeria getötet

Demnach wurden ein Logistik- und ein Trainingslager der Organisation „Islamischer Staat in Westafrika“ (ISWAP) angegriffen. ISWAP ist seit 2016 in der Region aktiv und kämpft mit den Islamisten der Organisation Boko Haram um die Vorherrschaft. Die Islamisten sollen in der Region in den vergangenen 10 Jahren insgesamt mehr als 40.000 Menschen getötet und 2 Millionen vertrieben haben.