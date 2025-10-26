Die russischen Soldaten hätten sich festgesetzt und lieferten sich schwere Gefechte mit den ukrainischen Einheiten. Beide Seiten setzten dabei auch Kampfdrohnen ein. Nach Darstellung der ukrainischen Generalität sind die Kämpfe „von hoher Dynamik und Intensität geprägt“. Die russische Armee versuche unterdessen, die ukrainischen Verteidigungslinien mit Kampfpanzern und Schützenpanzern zu durchbrechen. <BR \/><BR \/>Der Generalstab widersprach unterdessen russischen Behauptungen von der kompletten Einkesselung ukrainischer Truppen in Pokrowsk. Vielmehr seien größere Gebiete rund um die Stadt zurückerobert worden. Damit habe sich die Lage in dem Abschnitt sowie an den Zufahrtswegen zu Pokrowsk stabilisiert.<BR \/><BR \/>Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete von schweren Kämpfen um Pokrowsk. Dabei helfe vor allem der Einsatz der ukrainischen Bukowina-Brigade in der benachbarten Stadt Myrnohrad. „Genau dort, gegenüber von Pokrowsk, haben die Russen ihre Hauptangriffstruppe konzentriert - und das ist eine beträchtliche Anzahl von Besatzungstruppen“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.<BR \/><BR \/>„Natürlich führt dies zu einer schwierigen Situation in Pokrowsk und allen benachbarten Gebieten“, führte Selenskyj weiter aus. „Es gibt heftige Kämpfe in der Stadt, an den Zufahrtswegen zur Stadt.“ Auch die Versorgung sei schwierig. Dennoch werde weiter gegen die Besatzer gekämpft: „Wir müssen den Russen weiterhin so viele Verluste wie möglich zufügen.“<BR \/><BR \/>Pokrowsk und das benachbarte Myrnohrad sind seit Monaten umkämpft und von einer Einschließung bedroht. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.<BR \/><BR \/>Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew wurden in der Nacht auf Sonntag mindestens drei Menschen getötet und 29 Menschen verletzt. Unter den Verletzten seien auch sieben Kinder, teilte der Katastrophenschutz bei Telegram mit. Die ukrainische Luftabwehr war zwar nach Angaben der Militärverwaltung von Kiew im Einsatz, konnte aber nicht alle Schäden verhindern.