Die Ukraine verteidigt sich seit knapp viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen einen russischen Angriffskrieg. Bei einer Beilegung des Ukraine-Konflikts sieht Moskau vor allem die USA in der Pflicht, wie der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow am Freitag bekannt gab. <BR \/><BR \/>Es sei entscheidend, inwieweit Washington seinen Einfluss auf die Regierung in Kiew und deren europäische Unterstützer geltend mache, erklärte er in einem Interview mit dem Medienportal News.ru. Zwar zeigten die USA Bereitschaft zu einem „konstruktiven Dialog“, neue Vorschläge zur Konfliktlösung müssten jedoch die „Realitäten vor Ort“ widerspiegeln.