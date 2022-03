Russische Fallschirmjäger greifen Ukraine an – Krankenhaus getroffen

Auch in der südukrainischen Stadt Cherson wurde gekämpft. Ein russischer Panzer feuerte der Agentur Ukrinform zufolge in ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU.Der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit sogenannten Molotow-Cocktails verteidigt hätten. Die Stadt an der Mündung des Flusses Dnipro ist örtlichen Berichten nach eingekesselt.Aus der ukrainischen Großstadt Schytomyr ebenfalls ein Luftangriff gemeldet worden. Vermutlich Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr hätten mehrere Gebäude beschädigt, darunter ein Krankenhaus, meldete die Agentur Unian.Nach Angaben der Behörden wurden 2 Menschen getötet und 10 verletzt. Zuvor hatte der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, von 4 Toten gesprochen.Der Angriff galt demnach der in Schytomyr stationierten 95. Brigade. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren brennende Häuser und Rettungskräfte zu sehen. „Das wird keine ruhige Nacht“, sagte Bürgermeister Serhij Suchomlyn.Schytomyr liegt rund 140 Kilometer westlich der Hauptstadt Kiew. Indes wird auch die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew immer kritischer : Ein riesiger Panzerkonvoi befindet sich vor den Toren der Stadt, die Lebensmittel werden knapp: Läden bekommen keine Nahrungsmittel mehr, viele müssen schließen.US-Präsident Joe Biden hat in der Nacht auf Mittwoch in seiner Rede der Nation angekündigt, den Luftraum für russische Flugzeuge zu sperren.

apa/stol