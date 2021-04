Russische Gefängnis-Verwaltung weist Nawalnys Vorwürfe zurück

Nawalny ist nach eigener Auskunft aus Protest gegen unzureichende medizinische Versorgung in den Hungerstreik getreten. Das hatte er in einem handgeschriebenen Brief an die Gefängnisleitung berichtet, der von Nawalnys Unterstützerteam auf Internetplattformen veröffentlicht wurde. Der 44-Jährige klagt über heftige Schmerzen im Rücken und in den Beinen. Er fordert eine angemessene medizinische Versorgung durch einen Arzt seiner Wahl, die ihm nach eigener Darstellung aber verwehrt wird.Der Arzt Alexej Barinow hatte Reuters gesagt, Nawalnys Anwälte hätten ihn gebeten den Gefangenen zu behandeln. Er habe von der Gefängnisverwaltung aber noch keine Antwort auf seine Anfrage erhalten.

apa