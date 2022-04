Russische Justiz eröffnet Verfahren zu „Falschmeldungen“ aus Butscha

Russlands Ermittlungskomitee hat ein Verfahren wegen der Verbreitung von angeblichen Falschmeldungen zu Morden an Zivilisten in der ukrainischen Kleinstadt Butscha eingeleitet. Russlands Chefermittler Alexander Bastrykin habe die Behörde angewiesen, die „Provokation vonseiten der Ukraine“ strafrechtlich zu bewerten, so das Ermittlungskomitee auf seinem Telegram-Kanal am Montag. Moskau bestreitet, dass sein Militär Zivilisten in Butscha in der Nähe von Kiew getötet habe.