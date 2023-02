Russische Trolle rufen Merkel an

Merkel lässt sich keine brisanten Aussagen entlocken

Die deutsche Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach Angaben zweier auf Desinformation spezialisierter russischer Fake-Anrufer auf ein inszeniertes Gespräch zum Krieg in der Ukraine reingefallen. Das Duo Wowan und Lexus veröffentlichte am Montag Ausschnitte aus einem Telefonat, in dem sich Merkel offenbar mit dem früheren ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko wähnt.„Hallo, hallo? Ist dort Petro Poroschenko?“, ist Merkels Stimme am Anfang der veröffentlichten Aufzeichnung zu hören. Wowan und Lexus haben für die Präsentation ihres sogenannten Pranks auch 4 kremltreue Journalisten eingeladen. In dem Video auf der russischen Internetplattform Rutube ist zu sehen, wie diese schadenfroh kichern, als die frühere deutsche Kanzlerin den Schwindel offenbar zumindest erstmal nicht bemerkt.Wowan und Lexus, die mit bürgerlichen Namen Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow heißen, legen immer wieder Politiker und andere berühmte Persönlichkeiten herein, indem sie sich als Prominente ausgeben. Manch einem Promi entlockten die beiden Männer dabei durchaus schon brisante oder peinliche Aussagen.Ob Wowan und Lexus aber auch mit ihrem Merkel-Gespräch zufrieden sind, dürfte fraglich sein. Denn die 68-Jährige antwortet souverän und professionell, verrät weder Sensationelles noch Neues. So spricht sie sich etwa für eine Geschlossenheit des Westens im Konflikt mit Russland aus. Eine Frage nach der Höhe ihrer Rente lässt Merkel unbeantwortet. Die Bitte des falschen Poroschenkos, ins Russische zu wechseln, „um Putin zu ärgern“, schlägt sie aus.Merkel hatte während ihrer Amtszeit häufig zu tun mit dem heute 57 Jahre alten Poroschenko, der von 2014 bis 2019 Staatschef der Ukraine war. Gemeinsam mit ihm sowie mit Frankreichs damaligem Präsidenten François Hollande und Kremlchef Wladimir Putin unterschrieb sie 2015 die so genannten Minsker Vereinbarungen für eine Beilegung des Konflikts in der Ukraine.