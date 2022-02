Russische Truppen nehmen größtes Atomkraftwerk Europas ein

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Das Personal kontrolliere und warte die Anlage weiter, teilte Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, am Montag mit. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Das staatliche Unternehmen Energoatom teilte mit, alle Atomkraftwerke arbeiteten im Normalmodus weiter.Laut russischen Angaben gibt es keine erhöhte Strahlung rund um das Akw. Zuvor hatte das russische Militär schon die Sperrzone um den Unfallreaktor Tschernobyl nördlich von Kiew erobert. Dabei wurde radioaktiv belastete Erde aufgewirbelt, was zu leicht erhöhten Strahlenmesswerten führte.Auch in Tschernobyl haben russische Truppen die Kontrolle übernommen. Wie gefährlich ist die radioaktive Strahlung in der Ukraine für Südtirol? Das lesen Sie hier. Am Sonntag hat Putin die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzt (STOL hat berichtet)

apa/dpa/stol