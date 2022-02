Russische Truppen nehmen Militärflughafen bei Kiew ein

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Vom Militärflughafen Hostomel wurden schwere Gefechte gemeldet. Es könnte sein, dass russische Fallschirmspringer über Kiew abspringen und versuchen in das Regierungsviertel einzudringen, so ein Berater des ukrainischen Präsidialamts.Bei den Gefechten in Hostomel wurden laut ukrainischem Verteidigungsministerium mindestens drei russische Hubschrauber abgeschossen. Beim Absturz eines ukrainischen Militärflugzeugs südlich von Kiew wurden nach offiziellen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Die Absturzursache war zunächst unklar.Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bat in einer Rede die „Welt um Hilfe“. Die NATO lehnt eine militärische Unterstützung der Ukraine bislang aber weiter ab. Derweil haben mehrere europäische Länder ihre Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen, aber auch von Verletzten aus der Ukraine gezeigt. Die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew fliehen panisch aus ihrer Stadt und wollen den russischen Angriffen entkommen, auf den Straßen kommt es zu kilometerlangen Staus. Dieses Video zeigt die Flucht aus Kiew.Im ganzen Land kommt es aktuell zu Kämpfen. Schockierende Aufnahmen hat am Donnerstag das Reuters-Team in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw gemacht. Ein Wohngebäude wurde bei einem Angriff getroffen. Charkiw ist nach Kiew mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Ukraine.

ansa/apa/stol