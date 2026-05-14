Medien weisen darauf hin, dass unter dem ehemaligen Regierungschef Viktor Orbán immer nur westliche Botschafter ins Außenministerium zitiert wurden, Russlands diplomatische Vertreter aber nie. Auch dann nicht, nachdem russische Hacker das Budapester Außenministerium angegriffen hatten. <BR \/><BR \/>Medien spekulieren, ob jetzt, da Putin-Freund Orbán aus dem Amt des Regierungschefs geschieden ist – die „Schonzeit“ für die Karpato-Ukraine hinsichtlich der Angriffe zu Ende geht. Der Botschafter hielt sich für 30 Minuten im Ministerium auf – mehr ist nicht bekannt.