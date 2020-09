Russischer Oppositioneller Nawalny aus dem Koma geholt

Der Kreml hatte zuvor Vorwürfe gegen die russische Regierung im Zusammenhang mit der Vergiftung Nawalnys erneut zurückgewiesen. Solche Vorwürfe seien „absurd“, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin am Montag in Moskau Nawalny wurde laut der deutschen Regierung „zweifelsfrei“ in seiner Heimat mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Entwicklung vergiftet ( STOL hat berichtet ).

apa