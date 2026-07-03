Mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen attackierte Russland in der Nacht auf Donnerstag die Drei-Millionenstadt am Fluss Dnipro. Mindestens 27 Menschen kamen nach Angaben des Militärgouverneurs der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko, ums Leben, weitere 91 wurden verletzt. Zuvor hatte die Polizei von 100 Verletzten gesprochen. 70 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.<BR \/><BR \/>Das teilte Bürgermeister Witali Klitschko Donnerstagfrüh mit. Unterdessen suchen die Rettungskräfte unter den Trümmern der vielen zerstörten Wohnhäuser nach Überlebenden und weiteren Opfern.<h3>\r\n„Rein militärische Ziele“<\/h3>Kriegsgegner Russland spricht von rein militärischen Zielen. Die Ukraine fordert mehr Hilfe vom Westen gegen diese Art Attacken. Und auch in Europa werden Stimmen nach einer Antwort auf diesen Schlag laut.<BR \/><BR \/>Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte Vergeltung für den massiven Angriff an. „Wir sind für einen gerechten Frieden, eine gerechte Beendigung des Kriegs, und solange es das nicht gibt, für gerechte Reaktionen“, sagte er Journalisten an einem der Einschlagsorte in der Hauptstadt.