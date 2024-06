Russland: 5 Tote bei ukrainischem Drohnenangriff

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berief sich bei ihrer Meldung auf den Gouverneur der Region, Alexej Smirnow. „2 weitere Mitglieder der Familie befinden sich in einem ernsten Zustand“, fügte er hinzu. Demnach war die Drohne in ein Haus in dem kleinen Dorf Gorodischtsche eingeschlagen.Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine greifen beide Seiten einander regelmäßig mit Drohnen an, die mitunter Reichweiten von mehreren hundert Kilometern haben. Die ukrainische Armee weitete ihre Drohnenangriffe auf russische Gebiete dieses Jahr aus. Sie nimmt dabei sowohl russische Energieanlagen als auch grenznahe Städte und Dörfer ins Visier.Russland hatte im Mai eine große Landoffensive in der nordostukrainischen Region Charkiw begonnen. Nach Angaben von Staatschef Wladimir Putin soll damit eine „Pufferzone“ geschaffen werden, um die russische Grenzregion Belgorod vor ukrainischen Angriffen zu schützen. Die Region Kursk liegt weiter nördlich, gegenüber der von Kiew kontrollierten ukrainischen Region Sumy.