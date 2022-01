Russland fordert vom Westen weitere Erklärungen

Sollten sie das nicht beabsichtigen, „sollten sie erklären, warum. Das wird eine Schlüsselfrage bei der Bestimmung unserer zukünftigen Vorschläge sein, die wir dem russischen Präsidenten Wladimir Putin melden werden“, sagte Lawrow. Russland werde vom Westen nicht nur Versprechen, sondern rechtlich bindende Sicherheitsgarantien erbitten, „die die Sicherheit auf dem gesamten europäischen Kontinent gewährleisten, unter voller und gleicher Berücksichtigung der legitimen Interessen Russlands.“Russland will insbesondere eine Aufnahme der Ukraine in die NATO verhindern und begründet das mit eigenen Sicherheitsinteressen. „Allen ist klar, dass die Ukraine nicht bereit ist und keinen Beitrag zur Stärkung der NATO-Sicherheit leisten wird“, sagte Lawrow. „Das wird die Beziehungen zu Russland wirklich untergraben.“Russlands Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew wies am Sonntag einmal mehr Vorwürfe zurück, sein Land sei eine Bedrohung für die Ukraine. „Das ist eine komplette Absurdität, es gibt keine Bedrohung“, sagte Patruschew am Sonntag der Agentur Interfax zufolge in St. Petersburg. Der frühere Leiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB beschuldigte zudem den Westen, bezüglich eines möglichen Krieges „eigennützige Erfindungen“ zu verbreiten. „Wir wollen keinen Krieg, wir brauchen ihn überhaupt nicht“, sagte Patruschew.Zuvor hatte bereits das Außenministerium in Moskau westliche Medien scharf für Beiträge über russische Truppenaufmärsche kritisiert. „Der Hype in westlichen Medien um die russisch-ukrainischen Beziehungen hat einen Siedepunkt erreicht. Oder besser gesagt: ein extremes Stadium des Wahnsinns“, heißt es in einer Mitteilung. Bei der Verlegung von Militär ins benachbarte Belarus etwa handele es sich lediglich um Vorbereitungen für ein gemeinsames Manöver im Februar.Im Westen sorgen Berichte über einen massiven russischen Truppenaufmarsch in der Nähe der Ukraine seit Wochen für Sorge. Befürchtet wird, dass Moskau einen Angriff auf das Nachbarland planen könnte. Der Kreml dementiert das. Für möglich wird auch gehalten, dass nur Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bezüglich neuer Sicherheitsgarantien zu bewegen.Die NATO und die USA hatten am vergangenen Mittwoch jeweils schriftlich auf Forderungen Moskaus nach Garantien für die Sicherheit in Europa geantwortet. Vor allem mit Blick auf verbindliche Zusagen für ein Ende der Nato-Osterweiterung zeigten beide Seiten aber keine Verhandlungsbereitschaft.Großbritannien trifft unterdessen wie angekündigt rechtliche Vorkehrungen für das Verhängen schärferer Sanktionen gegen Russland. In den kommenden Tagen werde die dafür notwendige Gesetzgebung verlautbart, kündigte Außenministerin Liz Truss an. Dadurch könnten viel mehr „Ziele“ getroffen werden. „Es kann also niemand mehr denken, gegen diese Sanktionen immun zu sein. Jedes Unternehmen, das für den Kreml und das Regime in Russland von Interesse ist, könnte ins Visier genommen werden. Es wird also kein Versteck mehr geben für Putins Oligarchen, für russische Unternehmen, die an der Stützung des russischen Staates beteiligt sind.“„Es gibt einen Ausweg aus dieser Situation“, schrieb die britische Außenministerin Liz Truss in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Sunday Telegraph“. Langjährige Verpflichtungen müssten eingehalten und Grenzen respektiert werden. „Das kann nur damit beginnen, dass Russland deeskaliert, seine aggressive Kampagne beendet und sinnvolle Gespräche führt“, schrieb Truss weiter. „Der Ball liegt in Russlands Feld.“ Premierminister Boris Johnson will die britischen Truppen in Osteuropa verdoppeln.

apa/dpa/reuters