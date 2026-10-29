„Diese Gespräche laufen. Sie dauern schon eine Weile an. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis aussehen wird“, sagte Dmitrijew. Die Zeitung „New York Times“ hatte berichtet, die Trump-Regierung erwäge eine Aufhebung der Sanktionen.<BR \/><BR \/>Russlands staatlicher Atomkonzern Rosatom spricht einem Medienbericht zufolge mit den USA über eine mögliche Zusammenarbeit bei kleinen Atomkraftwerken. Diese könnten Strom für Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) liefern, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA. Rosatom-Chef Alexej Lichatschow sagte demnach, beide Seiten prüften derzeit mehrere Bereiche für eine mögliche Kooperation auf dem Gebiet der zivilen Kernenergie. Zwischen Russland und den USA hat es in jüngster Zeit ungeachtet des Ukraine-Kriegs verstärkt Annäherungen auch auf wirtschaftlicher Ebene gegeben.<BR \/><BR \/>Die finnische Außenministerin Elina Valtonen trifft am Donnerstag ihren US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington, gab das finnischen Außenministeriums bekannt. Dabei gehe es vor allem um den russischen Krieg in der Ukraine sowie um bilaterale Beziehungen. Der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hatten am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Es war eines der wenigen direkten Gespräche europäischer Spitzenpolitiker mit ihm seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor mehr als viereinhalb Jahren.