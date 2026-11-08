Nach einem russischen Angriff sind laut den ukrainischen Behörden mehr als 600.000 Menschen im Osten des Landes ohne Strom. „Wichtige Energieanlagen in der Region wurden bei einem nächtlichen Angriff beschädigt“, teilte der ukrainische Energieversorger DTEK auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Betroffen ist demnach die Region Dnipropetrowsk. Russland greift immer wieder gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur an.<BR \/><BR \/>Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Grenzregion Kursk ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs ein Mensch ums Leben gekommen. Die Drohne habe im Dorf Perwomajskoje einen fahrenden Traktor getroffen, sagte Alexander Chinschtein. Dabei sei ein 40-jähriger Mann getötet worden. Eine Stellungnahme aus Kiew lag zunächst nicht vor. Die Ukraine wehrt sich gegen Russland, das vor mehr als viereinhalb Jahren in das Nachbarland einmarschiert war. Die Ukraine und auch Russland weisen Vorwürfe stets zurück, gezielt Zivilisten anzugreifen. Dennoch sterben - vor allem in der Ukraine - immer wieder viele Zivilisten.