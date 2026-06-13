Dem regionalen Einsatzstab zufolge wurden allein in der Region Brjansk 62 Drohnen zerstört. Auch die Hauptstadt Moskau wurde offenbar angegriffen. Mehrere auf die Metropole zusteuernde Drohnen seien abgewehrt worden, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin im Kurznachrichtendienst Telegram.<BR \/><BR \/>Fachleute untersuchten die Trümmerteile an den Absturzstellen. Nach einer Auswertung russischer Nachrichtenagenturen wurden in Moskau 27 Drohnen zerstört.<BR \/><BR \/>Die Ukraine hat ihre Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland zuletzt verstärkt. Dabei nimmt sie vor allem Anlagen der Ölindustrie ins Visier.