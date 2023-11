Russland meldet Abwehr von Drohnen und Raketen

Die russische Luftwaffe habe über dem Asowschen Meer zwei Raketen abgeschossen, die auf russisches Gebiet zusteuerten, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Zuvor hatte es Drohnenangriffe auf drei Regionen an der Grenze zur Ukraine, zu Belarus und im Zentrum des Landes sowie auf die Hauptstadtregion gemeldet.Nach eigenen Angaben fing das russische Militär in der Nacht 20 ukrainische Drohnen über eigenem Staatsgebiet ab. Betroffen seien die Regionen Brjansk, Kaluga, Tula und das Moskauer Umland, so das Verteidigungsministerium auf seinem Telegram-Kanal.