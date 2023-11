Russland meldet Ende der ukrainischen Gegenoffensive – Ukraine dementiert

Selenskyj beklagt Luftabwehr und fordert Unterstützung

„Der Feind wurde gestoppt und seine Gegenoffensive, um die so viel Aufhebens gemacht wurde, wurde vollständig gestoppt“, teilte Jewgeni Balizkij, der von Moskau eingesetzte Spitzenbeamte der Region Saporischschja, in einer Stellungnahme mit. Es gebe noch ein paar kleinere Gefechte in der Nähe des Dorfes Robotyne und in der Nähe des Dorfes Schtscherbaky. Aus der Ukraine gab es widersprüchliche Berichte.Der ukrainische Generalstab hatte am Sonntagabend erklärt, russische Streitkräfte hätten mehrere erfolglose Angriffe in der Nähe von Robotyne und Werbowe, einem Dorf einige Kilometer östlich davon, unternommen. Ukrainische Streitkräfte hätten „offensive Operationen“ in Richtung Melitopol im Westen der Region Saporischschja durchgeführt und „dort den Feind entlang der gesamten Frontlinie erschöpft“. Russland meldete hingegen, seine Luftabwehrkräfte hätten dort ukrainische Luftangriffe abgewehrt.Selenskyj beklagte Defizite in der Flugabwehr seines Landes sowie die Lufthoheit der russischen Streitkräfte. „Russland kontrolliert den Himmel“, sagte er im Interview des US-Sender NBC. Die Ukraine brauche eine bessere Luftverteidigung, sagte er mit Blick auf die von ihm geforderten Kampfflugzeuge aus westlicher Produktion.„Gebt uns die Mittel, uns mit Russland am Himmel zu messen.“ Die ukrainische Armee benötige auch Drohnen und Waffen zur Abwehr solcher Flugkörper. Die ukrainische Armee benötige auch Drohnen und Waffen zur Abwehr solcher Flugkörper.Sobald am Himmel eine Art Gleichgewicht hergestellt sei, könnten die ukrainischen Bodenstreitkräfte vorrücken. „Wir können nicht einfach angreifen wie die russischen Streitkräfte“, sagte Selenskyj, denn Russland werfe seine Soldaten ohne Rücksicht auf eigene Verluste in den Kampf. „Wir brauchen unsere Soldaten.“