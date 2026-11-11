Ein Gericht habe „als Präventivmaßnahme“ Untersuchungshaft angeordnet, teilte der FSB weiter mit. Außerdem seien „offizielle Verwarnungen“ an sieben polnische und drei russische Staatsbürger ergangen, weil diese Kontakte zu polnischen Diensten gehabt hätten. Den Polen sei die Einreise nach Russland untersagt worden.<BR \/><BR \/>Die diplomatischen Beziehungen zwischen Warschau und Moskau befinden sich seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine auf einem Tiefpunkt. Russland gibt regelmäßig Festnahmen von Menschen bekannt, die für westliche Länder spioniert haben sollen. In der vergangenen Woche gaben die polnischen Behörden ihrerseits die Festnahmen von sechs Menschen bekannt, die für Russland spioniert haben sollen.