Der Bericht kam zum Schluss, dass russische Streitkräfte eine Drohne einsetzten, um einen Tränengasbehälter auf ukrainische Truppen abzuwerfen. Ein dementsprechendes Video fanden Ermittler auf Telegram. Kiew konzentrierte sich auf einen einzelnen Vorfall, der sich im September 2024 ereignete, als russische Truppen einen Militärposten in der Zentralukraine angriffen.<BR \/><BR \/>OPCW bestätigte im Jahr 2024, dass an mehreren Orten in der Ukraine Tränengas nachgewiesen worden sei. Die aktuelle Untersuchung bringt die eingesetzten Waffen jedoch erstmals mit dem russischen Militär in Verbindung.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ukraine soll es während des fast fünfjährigen Konflikts rund 14.000 ähnliche Vorfälle, bei denen in etwa 3.000 Fällen Truppen medizinisch versorgt werden mussten, gegeben haben. Moskau, das die Chemiewaffenkonvention unterzeichnet hat, die den militärischen Einsatz von Tränengas im Kriegsfall verbietet, äußerte sich nicht zu den Ergebnissen. In der Vergangenheit hat der Kreml stets den Einsatz chemischer Waffen bestritten und stattdessen behauptet, die Ukraine habe die verbotenen Substanzen eingesetzt.<BR \/><BR \/>Kiew wiederum behauptet, der Kreml setze regelmäßig Tränengas ein, um Truppen aus Gebäuden und Schützengräben zu vertreiben, von denen aus sie angegriffen werden könnten. Der Einsatz von Tränengas durch die Polizei ist im Friedensfall gemäß der Chemiewaffenkonvention erlaubt, der Kriegseinsatz ist verboten.