Russland und Ukraine: Gegenseitige Angriffe mit mehreren Toten

Russisches Bombardement gab es auch in der Nacht, hieß es. Bei ukrainischem Raketenbeschuss in der Region Belgorod (Südrussland) sollen wiederum mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen sein.Der Regionalgouverneur von Belgorod teilte über die Nachrichten-App Telegram den Tod von 4 Einwohnern nach einem Angriff der Ukraine mit. Wjatscheslaw Gladkow zufolge sollen 3 Menschen in dem Dorf Oktyabrsky bei einem Raketenangriff getötet worden seien.Ein weiterer Mann starb, nachdem er nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht worden war. Bei 2 Granatenangriffen sollen außerdem 12 Menschen verletzt worden sein, darunter ein Kind. Gladkow erklärte zudem, die russische Luftabwehr habe 29 Ziele abgefangen und zerstört habe.Zum Zeitpunkt des Angriffs auf Charkiw am Samstag hielten sich rund 200 Menschen in dem Markt auf, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X mitteilte. „Es gab Tote und Verletzte“, schrieb er zum „brutalen Angriff“ des russischen Militärs.16 Personen wurden vermisst. Es gebe inzwischen 11 Tote , teilte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synegubow, am Sonntag in der Früh im Onlinedienst Telegram mit. Zuvor hatten er und Bürgermeister Ihor Terechow von 6 Toten, 40 Verletzten und 15 Vermissten gesprochen. Das Gebäude war nach Angaben des Gouverneurs am Samstag von 2 Lenkraketen getroffen worden.