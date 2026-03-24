In der russischen Region Kursk wurden demnach bei einer ukrainischen Attacke ein Mensch getötet und 13 weitere verletzt, während in der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk bei russischen Angriffen zwei Menschen starben und vier weitere Verwundungen erlitten. In Lwiw wurden Teile der historischen Altstadt beschädigt.<BR \/><BR \/>Russland habe die Ukraine nach Angaben der dortigen Luftwaffe seit Montagabend mit 948 Drohnen angegriffen, hieß es von ukrainischer Seite. Tagsüber seien es 556 gewesen, von denen die ukrainische Flugabwehr 541 abgefangen habe. Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, die ukrainische Flugabwehr bekämpfe Ziele nahe der Hauptstadt Kiew sowie in der Region um Lwiw (Lemberg).