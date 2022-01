Russland verlegt Soldaten nach Belarus

Die „Alliierte Entschlossenheit“ genannte Übung werde im Westen an der Grenze der Nato-Mitglieder Polen und Litauen vollzogen, im Süden an der Grenze zur Ukraine, so der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko.Das Militär forderte der Präsident auf, ein genaues Datum für die Manöver bekanntzugeben. „Dann wird uns nicht vorgeworfen, Truppen irgendwo zusammenzuziehen, so als wenn wir einen Krieg vorbereiten würden“, sagte er in Anspielung auf Sorgen der USA und europäischer Staaten wegen eines befürchteten Angriff Russlands. Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen befürchtet eine Invasion, was die Regierung in Moskau zurückweist.

apa