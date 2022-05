Russland verwehrt US-Präsident Joe Biden die Einreise

Als Reaktion auf westliche Sanktionen hat Russland Einreiseverbote gegen US-Amerikaner und Kanadier ausgeweitet. Das Außenministerium in Moskau veröffentlichte am Samstag eine Liste mit den Namen von insgesamt 963 US-Bürgern, denen nun die Einreise nach Russland untersagt ist – unter anderem dürfen auch US-Präsident Joe Biden, Außenminister Anthony Blinken sowie Hunderte Mitglieder des US-Repräsentantenhauses nicht in Russland einreisen.