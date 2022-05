Russland will ukrainische Kinder zwangsadoptieren

Laut Angaben der Vereinten Nationen gibt es rund 900.000 Ukrainer, die ihr Land verlassen und nach Russland geflüchtet sind.Sie seien aber nicht aus freien Stücken nach Russland geflüchtet, in das Land, das ihre Heimat angreift, sondern hätten keine andere Möglichkeit gehabt, heißt es von der UNO. So seine viele dieser 900.000 Ukrainer gezwungen worden, nach Russland zu gehen, oder wurden über die Grenze deportiert.Von diesen 900.000 Flüchtlingen sollen rund 200.000 minderjährig sein. 1700 Kinder sollen ohne Begleitung in Russland sein, ihre Eltern sind tot oder vermisst, wie der „Corriere della Sera“ schreibt. Diese 1700 Kinder sollen nun von russischen Familien zwangsadoptiert werden. Dies habe die russische Führung so entschieden, heißt es weiter.Die Ukraine spricht von „Kinderdiebstahl“. Russland wolle nun „unsere Kinder adoptieren, nachdem sie sie abgeschoben haben“, sagte die ukrainische Oppositionsabgeordnete Julia Klymenko auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am Montag. „Unsere Regierung erwägt eine internationale Beschwerde gegen diese Maßnahmen.“So wird dieser ohnehin schon grausame Krieg nun auch um Kinder geführt.Eine Chronologie des Ukraine-Krieges lesen Sie hier. Zu Beginn des Krieges soll es ein Attentat auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin gegeben haben. Mehr dazu lesen Sie hier. Was Karl Habsburg-Lothringen über die Gefahr des Einsatzes von Atombomben und eines Dritten Weltkriegs sagt und warum die Europäer diesen Krieg maßgeblich mitfinanzieren, lesen Sie hier. Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.