Russland wirft Niederlande Ausspionieren eines Diplomaten vor

Russland hat den Niederlanden vorgeworfen, einen ihrer Diplomaten in Den Haag ausspioniert zu haben. Im Dienstwagen des russischen Militärattachés in dem EU-Land sei „Abhörausrüstung“ entdeckt worden, teilte das Außenministerium in Moskau am Montag mit.