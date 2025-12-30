„In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 2025 verübte das Kiewer Regime einen Terroranschlag unter Einsatz von 91 Drohnen großer Reichweite auf die staatliche Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation in der Region Nowgorod“, sagte Lawrow.<BR \/><BR \/>Kremlchef Putin habe US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat über den versuchten Drohnenangriff der Ukraine auf seine Residenz informiert, sagte Putins außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.<BR \/><BR \/>Trump selbst erklärte später, Putin habe ihm gesagt, seine Residenz sei von der Ukraine angegriffen worden. Darüber ⁠sei er sehr verärgert, denn es sei nicht der Zeitpunkt, so etwas zu tun. Auf die Frage, ob es Beweise für einen solchen Angriff gebe, sagte Trump, man werde es herausfinden.<h3>\r\n„Weitere russische Lüge“<\/h3>Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte prompt auf die Vorwürfe und wies Lawrows Anschuldigungen als „weitere russische Lüge“ zurück. Er erklärte, dass dies als Vorwand benutzt werde, um russische Schläge auf Regierungsgebäude in Kiew vorzubereiten. Schon in der Vergangenheit sei das Gebäude des Ministerkabinetts angegriffen worden, sagte Selenskyj. Die russischen Behauptungen sind von unabhängiger Seite kaum überprüfbar.<h3>\r\nRussland kündigt Reaktion an<\/h3>Lawrow kündigte eine Reaktion auf die „unüberlegten“ Handlungen an, die Ziele für die Vergeltungsschläge in der Ukraine seien bereits festgelegt. Der Minister warf der ukrainischen Führung vor, zu „Staatsterror“ übergegangen zu sein. „Wir weisen darauf hin, dass diese Aktion im Verlauf intensiver Verhandlungen zwischen Russland und den USA zur Beilegung des Ukraine-Konflikts durchgeführt wurde“, sagte Lawrow. „Dabei beabsichtigen wir nicht, aus den Verhandlungen mit den USA auszusteigen.“ Die Ukraine habe mit dem Angriff versucht, den Verhandlungsprozess zu torpedieren, hieß es im Außenministerium.