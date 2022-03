Russland, wohin gehst du? Russland, wohin gehst du?

Neben seinem Angriff auf die Ukraine tut sich für Kremlchef Putin nun in Russland eine zweite Front auf. Das Land sieht sich wegen der Sanktionen des Westens in einem beispiellosen Wirtschaftskrieg mit den USA und der EU. Werden die Russen künftig so wie in China oder sogar in Nordkorea leben müssen? + Von Ulf Mauder