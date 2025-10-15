Großbritanniens Verteidigungsminister John Healy teilte mit, dass sich sein Land bis Jahresende mit Kampfjets am Einsatz zur Überwachung des polnischen Luftraumes beteilige. Großbritanniens Engagement für den Überwachungseinsatz im Osten werde verlängert. „Wir steigern außerdem unsere Drohnenproduktion für die Ukraine“, sagte Healy vor einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.<BR \/><BR \/>Der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans dringt unterdessen auf effizientere Mittel für den Abschuss von Drohnen als den Einsatz von F-35-Kampfjets. Zudem werde sein Land 90 Millionen Euro für Drohnen für die Ukraine ausgeben, sagte er. Mehr NATO-Länder sollten ihre Beiträge zum Paket an militärischer Ausrüstung und Munition für die Ukraine, bekannt als Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), erhöhen, so der Minister.