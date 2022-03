Saarland vor spannender Landtagswahl Saarland vor spannender Landtagswahl

Seit 1999 ist das Saarland fest in CDU-Hand: Erst war Ministerpräsident Peter Müller am Ruder, ab 2011 folgte Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer und seit März 2018 hat Nachfolger Tobias Hans das Sagen. Am 27. März werden die Karten neu gemischt - Knalleffekt nicht ausgeschlossen.