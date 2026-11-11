Laut Widmann werde der Verstorbene im Krankenhaus zunächst 24 Stunden in „nüchternen und wenig würdevollen Kühlräumen“ untergebracht. Wer in seine Heimatgemeinde überführt werden muss, müsse weitere 15 bis 30 Stunden am Friedhof Bozen bleiben. Während Boznern dabei ein eigener Raum zugewiesen werde, seien die Särge der „Auswärtigen“ in einem Gemeinschaftsraum dicht an dicht neben Mülleimern und anderen Gerätschaften untergebracht. „Es ist ein Problem, das viele nicht am Radar haben, aber für Menschen in schwierigen Situationen sehr belastend ist“, so Widmann. <BR \/><BR \/>Laut Landesrat Hubert Messner müssen Verstorbene laut Gesetz 24 Stunden beobachtet werden. Im Krankenhaus Bozen geschehe dies in der Leichenhalle. Anschließend hätten Angehörige die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Dazu stünden drei Räume für bis zu zwei Särge bereit. „Die Leichenhalle ist zwar im alten Gebäude, aber pietätsvoll“, meinte Messner.<BR \/><BR \/>Was die Überführung in andere Gemeinden anlangt, so obliege sie Bestattungsunternehmen. Gesetzlich sei aber vorgeschrieben, dass die Versiegelung des Sarges im Beisein einer Amtsperson am Friedhof von Bozen erfolgen müsse. „Hier endet die Zuständigkeit des Landes“, spielt Messner den Ball an die Gemeinde Bozen weiter. Zum Umgang mit Verstorbenen am Bozner Friedhof könne er keine Auskunft geben.