Die neue Musikschule ist Teil eines bereits vom Land gemeinsam mit der Gemeinde auf den Weg gebrachten Vorhabens. Die Gemeindeverwaltung baut die Struktur im Auftrag des Landes. Nach der Fertigstellung geht die Musikschule ins Landeseigentum über.<BR \/><BR \/>„Mit dieser Finanzierung rückt die Fertigstellung des neuen Sitzes der Musikschule Salurn einen weiteren Schritt näher“, betont Landesrat Bianchi. „Wir stellen mehr als 630.000 Euro bereit, um die Schule einzurichten und vollständig funktionsfähig zu machen. Es handelt sich um eine konkrete Investition im Unterland, mit der wir für die Bürgerinnen und Bürger geeignete Räume für die musikalische Ausbildung schaffen.“<BR \/><BR \/>Mit der Investition von maximal 632.565 Euro seitens des Landes werden Möbel und Einrichtungsgegenstände, Anlagen, audiovisuelle Geräte und didaktische Hardware sowie weitere im Ausführungsprojekt vorgesehene Ausstattungsgegenstände angekauft. Diese von der Gemeinde angekauften Güter gehen ins Eigentum des Landes über.<BR \/><BR \/>„Unser Ziel ist es, Investitionen bis zu ihrer konkreten Umsetzung zu begleiten“, erklärt Bianchi. „Mit dieser Entscheidung stellen wir die notwendigen Gelder bereit, um die Ausstattung der neuen Musikschule zu vervollständigen und Salurn eine voll funktionsfähige Einrichtung zu übergeben.“