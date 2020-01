Salvini beendet Wahlkampf im Dauerstreit mit „Sardinen“

3,5 Millionen Wähler sind am Sonntag in der Emilia Romagna aufgerufen, den neuen Präsidenten der Region zu wählen.





Salvini schickte die Lega-Senatorin Lucia Borgonzoni ins Rennen, die sich mit dem scheidenden Präsidenten der Region, dem Sozialdemokraten Stefano Bonaccini, misst.Laut Umfragen ist noch unklar, wer den Wahlkampf in der „roten“ Hochburg Italiens gewinnt. Sollte die Lega-Kandidatin das Monopol der Linken in der Region durchbrechen, wäre dies ein großer politischer Erfolg für Salvini, der sich seit Wochen persönlich im Wahlkampf für Borgonzoni einsetzt.„Ab Montag wird sich für Italien einiges ändern. Die Lega wird in der Emilia Romagna gewinnen. Diese Regierung kann nicht lang halten“, sagte der 46-jährige Salvini. Mit dem Sieg in der Emilia Romagna will der Lega-Chef Premier Giuseppe Conte den „Räumungsbefehl“ erteilen.Seit Mitte 2018 haben die Lega und die Mitte-Rechts-Koalition mit der Forza Italia um den viermaligen Premier Silvio Berlusconi und der postfaschistischen Partei „Fratelli d Italia“ 8 Regionalwahlen in Folge gewonnen. Sollten sie am Sonntag bei den Regionalwahlen in der Emilia Romagna siegen, würden sie erstmals in allen Regionen des Nordens regieren.„Nach unserem Wahlsieg am Sonntag wird die Regierung aus Sozialdemokraten und Fünf Sternen begreifen, dass die Italiener von anderen politischen Kräften geführt werden wollen“, sagte Salvini. Die Regierung sei nach dem Rücktritt von Fünf Sterne-Chef Luigi Di Mio stark geschwächt. „Diese Regierung ist zerstritten und repräsentiert nicht mehr die Italiener, die massiv für Mitte-rechts-Parteien stimmen“, argumentierte Salvini.Salvinis Wahlkampf in der Emilia Romagna wurde immer wieder von Protesten der „Sardinen“ gestört. Als „Antikörper gegen den Populismus“ bezeichneten sich die Demonstranten, die in Bologna mit Sardinen aus Karton oder Plakaten in der Hand Slogans gegen Rassismus und Antisemitismus skandierten. Die Bewegung schließt die Umwandlung in eine Partei nach der Regionalwahl nicht aus.Die „Sardinen“ hatten sich am 14. November als Flashmob in Bologna gebildet, als Salvini dort eine Wahlkampfkundgebung abhielt. Ziel der jungen Organisatoren war es, mehr Menschen zusammenzubringen als Salvini, und den größten Platz der Stadt eng gedrängt wie Sardinen zu füllen. Dies gelang und die Sardine wurde zum Symbol der Bewegung. Sie richtet sich nach den Worten ihrer Gründer gegen Intoleranz, Nationalismus und Rechtsextremismus. Mitte Dezember beteiligten sich Zehntausende Menschen an einer „Sardinen“-Demonstration in Rom.Premier Conte spielt die Bedeutung der Regionalwahlen in der Emilia Romagna und im süditalienischen Kalabrien am Sonntag herunter. Die Regionalwahlen seien ein lokaler Wahltest ohne Auswirkungen auf die Regierung, die nach wie vor solide sei, sagte der parteilose Ministerpräsident. „Die Regierung macht auch nächste Woche weiter“, versicherte der Premier.

apa