Salvini bei der BBT-Baustelle: „Tunnel gebaut, um zu vereinen“

Der Tunnel sei notwendig, er ermögliche einen Beitrag für klimafreundlichere Mobilität. Positiv sei auch, dass es bei den Bauarbeiten zu keinen schweren Unfällen gekommen sei.Der Generaldirektor für Mobilität und Verkehr der EU-Kommission, Herald Ruijters, der bei der Veranstaltung anwesend war, betonte, dass die Kommission das Projekt auch in Zukunft unterstützen wird.Das Los „Mauls 2-3“ wurde im September 2016 begonnen. Es ist das größte des Brenner-Basistunnels und kostete 993 Millionen Euro.„Mauls 2-3“ erstreckt sich von der Baustelle der Eisack-Unterführung nach Süden bis zum Brenner. Im Laufe von 7 Jahren wurden fast 39 Kilometer Streckentunnel und 14 Kilometer Erkundungstunnel, die Nothaltestelle Trens mit ihrem Zugangstunnel sowie die Quertunnel, die die Hauptröhren alle 333 Meter verbinden werden, ausgebrochen.Bis Ende 2023 werden also rund 60 Kilometer Tunnel in diesem einzigen Los ausgebrochen sein. Mit der Fertigstellung des Loses werden alle Ausbrucharbeiten auf Südtiroler Seite abgeschlossen sein. Mit der Fertigstellung des Brenner-Basistunnels ist frühestens im Jahr 2032 zu rechnen.