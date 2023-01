Salvini gegen Selenskyjs Teilnahme am Songfestival von Sanremo

Auch Opposition lehnt Selenskyjs Präsenz ab

„Man setzt dem Krieg nicht mit dem Auftritt bei einem Songfestival ein Ende“, kommentierte Salvini, der als Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, laut Medienangaben von Samstagabend.Kritik an Selenskyjs Sanremo-Teilnahme übte auch der Vizepräsident des Senats, Maurizio Gasparri. „Italien tut seine Pflicht, indem es das ukrainische Volk auch mit Waffenlieferungen unterstützt. Die Ukraine braucht konkrete Unterstützung und keine Musikshows“, sagte Gasparri, Vertrauensmann des Putin-freundlichen Ex-Premiers Silvio Berlusconi.Auch die Opposition ist gegen Selenskyjs geplante Präsenz beim Songfestival. „Ich halte es, offen gesagt, nicht für notwendig, dass Präsident Selenskyj in einem Kontext wie Sanremo auftritt“, so der Vorsitzende der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung, Ex-Premier Giuseppe Conte.Selenskyj soll sich am letzten Abend der fünftägigen Veranstaltung zuschalten. Er habe selbst den Wunsch dazu geäußert, sich mit einer Friedensbotschaft an das Publikum zu wenden, berichtete die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI. Selenskyjs Teilnahme am Festival sorgt seit Tagen für Debatten in Italien. Namhafte Intellektuelle, Diplomaten und Schriftsteller unterzeichneten eine Petition gegen die „Militarisierung“ des Festivals. „Musik darf nicht mit Kriegspropaganda vermischt werden“, hieß es in der Petition.Die RAI, die das Songfestival organisiert, bleibt bei ihrem Plan. So haben die Unterzeichner der Petition jetzt vor, am Schlussabend in Sanremo zu protestieren.