Salvini in Percha: „Lkw-Fahrverbote sind nicht mehr hinnehmbar“

„1500 Tote pro Jahr auf unseren Straßen untragbar sind“

„Wenn internationale Verträge für Südtirol gelten, dann gelten sie auch jenseits der Grenze“, sagte Salvini. „Rechte und Pflichten sind für alle da. Wenn vier Jahre des Dialogs nicht ausreichen, werden wir zu anderen Mitteln greifen“, sagte der Minister.Laut Salvini „ist es nicht hinnehmbar, dass Österreich während des Baus eines Kunstwerks, wie es der Brennertunnels ist, den freien Personen- und Warenverkehr einschränkt und italienische LKW an der Einfahrt nach Nordtirol hindert“.In Bezug auf die Umfahrungsstraße von Percha, eine der Infrastrukturmaßnahmen im Hinblick auf die Spiele Mailand-Cortina, erklärte der Minister: „Wir sind seit 90 Tagen im Amt und arbeiten an der Freigabe, Vereinfachung und Inbetriebnahme, denn jede Baustelle bedeutet Arbeit und Sicherheit“.In Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit sagte der Minister, dass „1500 Tote pro Jahr auf unseren Straßen untragbar sind“, und kündigte Maßnahmen zugunsten der Verkehrserziehung junger Menschen an.