Salvini: „Italiens Grenzen müssen respektiert werden“

Kritik an Salvini

Matteo Salvini bei seinem „Porta a Porta“-Auftritt am heutigen Montag. - Foto: © ANSA / MASSIMO PERCOSSI

„Es ist undenkbar, dass Schiffe in der ganzen Welt unterwegs sind und dann in Italien ankommen“, sagte Salvini mit Bezug auf die Rettungsschiffe, die Migranten in Sicherheit bringen. Die Last der Migrantenaufnahme müsse auf alle anderen EU-Länder verteilt werden.Salvini traf am Montag Admiral Nicola Carlone, General der italienischen Küstenwache. Der Lega-Chef, der vergebens gehofft hatte, in der Regierung der neuen Premierministerin Giorgia Meloni wieder das Innenminister-Amt zu erhalten, das er bereits zwischen 2018 und 2019 bekleidet hatte, bezeichnete das Gespräch als wichtig in Zusammenhang mit der Einwanderungsproblematik.Salvinis Treffen mit Carlone löste Kritik unter den Linksparteien aus. „Auch als Infrastrukturminister nimmt Salvini seine zynische Propagandakampagne gegen Migranten wieder auf“, kritisierte der Chef der Linkspartei „Sinistra Italiana“, Nicola Fratoianni.Im Gespräch mit „Porta a porta“ meinte Salvini, Italien sollte die Hängebrücke über die Meeresenge von Messina zwischen dem italienischen Festland und Sizilien bauen, über die seit Jahrzehnten gesprochen wird. Der Bau der Brücke würde zur Schaffung von 100.000 Jobs führen.Am Dienstag unterzieht sich die Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni der Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer. Erwartet wird, dass Meloni ihre Regierungsansprache hält. Dabei soll sie die Schwerpunkte ihres Regierungsprogramms vorstellen. Am Mittwoch folgt die Abstimmung im Senat. Da Meloni in beiden Parlamentskammern über eine solide Mehrheit verfügt, dürfte die Vertrauensabstimmung für sie reibungslos verlaufen.Nach dem Vertrauensvotum werden die Parlamentskommissionen auf die Beine gestellt. Sofort danach wird das Parlament beginnen, sich mit dem Haushaltsgesetz zu befassen, das bis Ende dieses Jahres verabschiedet werden soll.