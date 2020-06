Salvini kritisiert Italiens Migrationspläne

Seit Jahresbeginn seien 5461 Geflüchtete in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019, als er noch als Innenminister im Amt war, seien es lediglich 1878 gewesen. Italien fordere jetzt mit anderen Mittelmeerländer die Umverteilung der Migranten, argumentierte Salvini.„Hatte sich Italien mit der EU nicht schon beim Malta-Gipfel im vergangenen Herbst über die Umverteilungspflicht geeinigt? Diese Regierung gefährdet Italien mit ihrer Einwanderungspolitik“, so der Lega-Chef im Interview mit der Tageszeitung „La Stampa“ (Montagsausgabe).Diese sollten seiner Ansicht nach zusammen mit Regional- und Kommunalwahlen im September zusammenfallen. „In den kommenden Monaten entscheidet sich das Schicksal Italiens für die nächsten 30 Jahre“, erklärte der Rechtspopulist.Seine Lega habe „versucht, mit dieser Regierung zusammenzuarbeiten“, sagte Salvini. „Wir haben sie mit Vorschlägen überflutet. Das Ergebnis war gleich Null. Seit vergangenem Herbst ist alles wegen Streitigkeiten innerhalb der Regierungsmehrheit blockiert.“5 EU-Mittelmeerländer – Italien, Spanien, Griechenland, Malta und Zypern – hatten am Montag in einem Brief an die EU-Kommission die Einführung von verbindlichen und automatischen Quoten für jeden EU-Staat bei der Umverteilung von Geflüchteten gefordert. Die Initiative geht auf die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese zurück. Sie befürchtet eine Zunahme der Ankünfte von Migranten in Italien während der Sommermonate.

apa