„Mit dem Urteil wird nach Jahren des Missbrauchs, der Arroganz und der Illegalität die Blockade der Lkw aufgehoben“, zeigte sich Salvini siegessicher. <BR \/><BR \/>„Für Italien bedeuten diese Verbote Luftverschmutzung, Chaos, Kolonnen und Verspätungen sowie einen Schaden für die Wirtschaft. Wenn es freien Waren- und Personenverkehr gibt, dann kann nicht allein die österreichische Regierung diesen freien Transit verhindern. Die Luftqualität in Tirol ist eine Sache – mich interessiert auch die Luftqualität in Bozen, Verona und Italien“, betonte Salvini.<h3>\r\nVorsichtiger Optimismus bei Brennerautobahn-Konzession<\/h3>In punkto Brennerautobahn-Konzession gab sich der Vizepremier etwas vorsichtiger, aber doch auch optimistisch. Am 5. Februar steht ein Verhandlungstermin beim EuGH an, da geht es um das Vorzugsrecht für einen öffentlichen Auftrag der Gemeinde Mailand zur Errichtung von 110 neuen WCs in der lombardischen Hauptstadt. <BR \/><BR \/>Sollte der EuGH urteilen, dass Mailand ein solches Vorzugsrecht sehr wohl erteilen kann, so könnte dies ein positives Signal für die Ausschreibung der Brennerautobahn-Konzession sein, bei der es derzeit stockt. Bei dieser Ausschreibung hat die Brennerautobahn AG ein Vorzugsrecht. Salvini erklärte in Schabs, er gehe von der Autonomie der Gebiete – also der Provinzen und Gemeinden – aus. <BR \/><BR \/>Was hingegen die <b>Stahlwerke<\/b> in Bozen betrifft, so forderte der Vizepremier laut einer Mitteilung der Lega eine rasche Lösung was die Grundstücksfrage betrifft.