Salvini urgiert Bündnis aus Mitte-Rechts-Parteien in Europa

So sprach sich Salvini am Sonntag für ein Bündnis aus der rechtspopulistischen Fraktion „Identität und Demokratie“ (ID), den „Europäischen Konservativen und Reformern“ (ECR) und der Europäischen Volkspartei (EVP) aus.„ID, ECR und EVP mit Viktor Orban: Dies ist die Zeit, um das Beste der drei Fraktionen zu bündeln und im EU-Parlament entscheidend sein“, sagte Salvini, der im portugiesischen Cascais an einer von der ID organisierten Videokonferenz mit dem Titel „A project for another Europe“ teilnahm.Salvini schlug ein Treffen von Vertretern der 3 Fraktionen in Italien oder in Polen vor. „Ich hoffe, dass es zu keinen Rivalitäten kommt. Auf dem Spiel steht Europa“, argumentierte Salvini. Zu den Prioritäten der neuen Fraktion sollen laut Salvini der Kampf gegen die illegale Migration und Schutz der Familie zählen. Zugleich solle die Produktion in Europa gefördert werden.

apa