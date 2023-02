Salvini: „Verträge einhalten, Blockaden sind nicht wirksam“

„Einseitige Blockaden haben den Verkehr nicht verringert“

In dem zwischen Österreich, Italien und Deutschland seit Jahren schwelenden Transitstreit hat Österreichs Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) ihren italienischen Amtskollegen Matteo Salvini (Lega) vor einem Treffen am morgigen Dienstag in Schweden zur Mitarbeit an Lösungen aufgefordert. Dieser sei zu lösungsorientierten Gesprächen bereit, heißt es vom italienischen Verkehrsministerium: „Italien fordert aber die Einhaltung der europäischen Verträge.“ Um das Verkehrsproblem am Brenner zu lösen, investiere man „erhebliche Mittel in den Bau des Brennerbasistunnels“, so Salvini.Zudem müsse man darauf hinweisen, dass die einseitigen Blockaden Wiens, die bis ins Jahr 2003 zurückreichen, den Verkehr nicht verringert hätten und dass sich die Luftqualität trotz der erheblichen Zunahme des Schwerverkehrs dank des Einsatzes der Transportunternehmen, die in ihre Flotten investiert haben, weiter verbessert habe, so Salvini.